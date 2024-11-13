Украина завершила скрининг законодательства по первому блоку переговоров о членстве в ЕС

Украина завершила оценку законодательства по первому блоку переговорного процесса по вступлению в ЕС, сообщает Левый берег.

12 ноября в Люксембурге завершилась двусторонняя встреча между Украиной и Европейской Комиссией по 18 разделу, посвященному вопросам статистики. Встреча прошла в рамках официального скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС. Это завершающий раздел в блоке вопросов, входящих в Кластер 1 "Основы процесса вступления в ЕС", который является ключевым для всего переговорного процесса.

В течение двух дней украинская делегация, большинство которой составляли представители Государственной службы статистики, представила Еврокомиссии и коллегам из Евростата состояние имплементации актов права ЕС в государственную статистическую деятельность, способность органов государственной статистики Украины, методологию и качество данных. Обсуждали также расширение перечня наборов данных, которые Госстат должен передавать в Евростат.

"Ожидаем, что отчет Европейской Комиссии по результатам скрининга в рамках Кластера 1 позволит открыть этот кластер как можно скорее в 2025 году" , - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины-министр юстиции Ольга Стефанишина. Она приняла участие в заседании онлайн.

Отмечается, что именно статистика отнесена к кластеру фундаментальных основ, поскольку эта отрасль, охватывающая все сферы экономической и общественной жизни, должна предоставлять наборы достоверных данных, которые будут в дальнейшем влиять не только на макроэкономическое состояние государства, но и на условия жизни граждан.

На следующей неделе в Брюсселе начнутся двусторонние встречи по второму переговорному Кластеру "Внутренний рынок", посвященному, в частности, вопросам свободного движения товаров, свободы перемещения работников, предпринимательства и предоставления услуг, конкурентной политики, корпоративного права и другим.