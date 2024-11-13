Украина завершила скрининг законодательства по первому блоку переговоров о членстве в ЕС
Украина завершила оценку законодательства по первому блоку переговорного процесса по вступлению в ЕС, сообщает Левый берег.
12 ноября в Люксембурге завершилась двусторонняя встреча между Украиной и Европейской Комиссией по 18 разделу, посвященному вопросам статистики. Встреча прошла в рамках официального скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС. Это завершающий раздел в блоке вопросов, входящих в Кластер 1 "Основы процесса вступления в ЕС", который является ключевым для всего переговорного процесса.
В течение двух дней украинская делегация, большинство которой составляли представители Государственной службы статистики, представила Еврокомиссии и коллегам из Евростата состояние имплементации актов права ЕС в государственную статистическую деятельность, способность органов государственной статистики Украины, методологию и качество данных. Обсуждали также расширение перечня наборов данных, которые Госстат должен передавать в Евростат.
"Ожидаем, что отчет Европейской Комиссии по результатам скрининга в рамках Кластера 1 позволит открыть этот кластер как можно скорее в 2025 году", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины-министр юстиции Ольга Стефанишина. Она приняла участие в заседании онлайн.
Отмечается, что именно статистика отнесена к кластеру фундаментальных основ, поскольку эта отрасль, охватывающая все сферы экономической и общественной жизни, должна предоставлять наборы достоверных данных, которые будут в дальнейшем влиять не только на макроэкономическое состояние государства, но и на условия жизни граждан.
На следующей неделе в Брюсселе начнутся двусторонние встречи по второму переговорному Кластеру "Внутренний рынок", посвященному, в частности, вопросам свободного движения товаров, свободы перемещения работников, предпринимательства и предоставления услуг, конкурентной политики, корпоративного права и другим.
- Во время официального скрининга Европейская Комиссия совместно со страной-кандидатом на членство в ЕС анализирует соответствие национального законодательства страны-кандидата соответствующему acquis ЕС (праву ЕС).
- Первая двусторонняя встреча состоялась в начале июля и была посвящена публичным закупкам. В общей сложности состоялось 5 раундов, во время которых десятки органов государственной власти представили достижения и дальнейшие шаги трансформаций в следующих направлениях: судебная власть и основополагающие права; юстиция, свобода и сохранность; экономические критерии; функционирование демократических институтов; реформа государственного управления; денежный контроль.