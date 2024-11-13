Блінкен на зустрічі з генсеком НАТО запевнив у зміцненні підтримки України

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив НАТО в середу, 13 листопада, що адміністрація чинного президента Джо Байдена посилить підтримку України протягом наступних кількох місяців і намагатиметься зміцнити альянс за цей час. Про це він заявив під час зустрічі із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє Європейська правда.

Під час зустрічі Рютте в Брюсселі Блінкен заявив, що розгортання північнокорейських військ на допомогу Росії у війні в Україні отримає "рішучу відповідь".

Також, за його словами, після зустрічі з Рютте в штаб-квартирі альянсу вони обговорили роботу, яку НАТО має виконати для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.

Він акцентував, що адміністрація США, яка залишає посаду, "продовжуватиме підтримувати все, що ми робимо для України".

"Президент Байден має цілковитий намір використовувати кожен день, щоб продовжувати робити те, що ми робили останні чотири роки, а саме – зміцнювати цей альянс" , – сказав Блінкен.

Очікується, що пізніше Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, про що свідчить графік Державного департаменту.

Нагадаємо, речник Пентагону Пет Райдер розповів про те, що США передали Україні 83% обіцяних боєприпасів, 67% обіцяних засобів ППО та 60% вогневих потужностей, з моменту затвердження Конгресом додаткового фінансування для України у квітні 2024 року.

Нещодавно представниця Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила зобов'язання США щодо продовження військової допомоги Україні до кінця терміну чинної адміністрації Джо Байдена.