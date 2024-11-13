Блинкен на встрече с генсеком НАТО заверил в укреплении поддержки Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил НАТО в среду, 13 ноября, что администрация действующего президента Джо Байдена усилит поддержку Украины в течение следующих нескольких месяцев и постарается укрепить альянс за это время. Об этом он заявил во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает Европейская правда.

Во время встречи Рютте в Брюсселе Блинкен заявил, что развертывание северокорейских войск в помощь России в войне в Украине получит "решительный ответ".

По его словам, после встречи с Рютте в штаб-квартире альянса они обсудили работу, которую НАТО должна выполнить для укрепления своей оборонно-промышленной базы.

Он акцентировал, что уходящая администрация США "будет продолжать поддерживать все, что мы делаем для Украины".

"Президент Байден намерен полностью использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно – укреплять этот альянс" , – сказал Блинкен.

Ожидается, что позже Блинкен встретится с министром иностранных дел Андреем Сибигой, о чем свидетельствует график Государственного департамента.

Напомним, представитель Пентагона Пэт Райдер рассказал о том, что США передали Украине 83% обещанных боеприпасов, 67% обещанных средств ПВО и 60% огневых мощностей, с момента утверждения Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле 2024 года.

Недавно представительница Пентагона Сабрина Сингх подтвердила обязательство США по продлению военной помощи Украине до конца срока действующей администрации Джо Байдена.