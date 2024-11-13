До Білорусі четверту ніч поспіль залітали російські безпілотники – "Гаюн"

У Білорусь четверту ніч поспіль масовано залетіли російські дрони під час обстрілу України. Білорусь підіймала авіацію через загрозу.﻿ Про це повідомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Цієї ночі 13 листопада зафіксовано щонайменше 12 російських безпілотників, які залетіли з України у Білорусь. Перший дрон залетів близько 22:09 у районі міста Брагін. Безпілотник вийшов у Чернігівську область, а тоді знову залелів у Білорусь через так званий "коридор" і вилетів у Київську область.

Зранку ще один дрон зафіксували біля Речиці, який рухався курсом на Світлогорськ/Бобруйск. Тобто "Шахед" був за 70 км від кордону з Білоруссю. Далі він зробив коло і вилетів на Київське водосховище, сумарно пролетівши над Білоруссю близько 200 км.

Як зазначає "Гаюн", не менше двох дронів були втрачені у Білорусі.

Моніторингова група наголошує, що це вже четверта ніч поспіль, коли у Білорусь масовано залітають російські дрони. Вперше за ці дні Білорусь підняла авіацію.

Російська атака 13 листопада

Цієї ночі окупанти випустили по Україні 90 дронів та шість ракет, а саме дві С-300, дві крилаті Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС із району Каспійського моря та дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23.

Сили ППО знищили чотири ракети та 37 безпілотників. 47 дронів були локаційно втрачені. За даними Повітряних сил, два дрони залишили повітряний простір України у напрямку Білорусі та Росії.

Росія вперше за понад 70 днів завдала комбінованого удару по Києву дронами та ракетами. У столиці України прямих влучань нема.