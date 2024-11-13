В Беларусь четвертую ночь подряд залетали российские беспилотники – "Гаюн"

В Беларусь четвертую ночь подряд массированно залетели российские дроны во время обстрела Украины. Беларусь поднимала авиацию из-за угрозы.﻿ Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Этой ночью 13 ноября зафиксировано по меньшей мере 12 российских беспилотников, залетевших из Украины в Беларусь. Первый дрон залетел около 22:09 в районе города Брагина. Беспилотник вышел в Черниговскую область, а затем снова залетел в Беларусь через так называемый "коридор" и вылетел в Киевскую область.

Утром еще один дрон зафиксировали возле Речицы, который двигался по курсу на Светлогорск/Бобруйск. То есть "Шахед" был в 70 км от границы с Беларусью. Далее он совершил круг и вылетел на Киевское водохранилище, суммарно пролетев над Беларусью около 200 км.

Как отмечает "Гаюн", не менее двух дронов были потеряны в Беларуси.

Мониторинговая группа подчеркивает, что это уже четвертая ночь подряд, когда в Беларусь массированно залетают российские дроны. Впервые за эти дни Беларусь подняла авиацию.

Российская атака 13 ноября

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 90 дронов и шесть ракет, а именно две С-300, две крылатые Х-101 из бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря и две баллистические ракеты типа "Искандер-М"/KN-23.

Силы ПВО уничтожили четыре ракеты и 37 беспилотников. 47 дронов были локационно утрачены.

Россия впервые за более чем 70 дней нанесла комбинированный удар по Киеву дронами и ракетами. В столице Украины прямых попаданий не было.