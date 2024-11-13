У Пентагоні відмовилися від коментарів про "мирний план" Трампа

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що у Міноборони США не хочуть спекулювати на тему так званого "мирного плану" Дональда Трампа, який передбачає створення буферної зони там, де сьогодні простягається фронт. Під час останнього брифінгу він відзначив, що завдання Штатів зараз — зосередитися на військовій підтримці України та на поточній ситуації на полі бою, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез щодо наступної адміністрації" , — сказав чиновник, нагадавши попередні заяви свого шефа Ллойда Остіна про те, що Україна має значення, і що безпека нашої держави важлива для Заходу.

Він додав, що США планують і далі підтримувати тісну комунікацію зі своїми союзниками та партнерами щодо російсько-української війни.

"Зараз і надалі ми будемо зосереджені на поставленому завданні — допомогти Україні захиститися від російської агресії" , – підсумував він.

Нагадаємо, за даними FT, Україна розробляла "план перемоги" з урахуванням можливого приходу до влади Дональда Трампа та його бізнесових поглядів, вказуючи на потенційні ділові угоди, доступ до сировини та розгортання військ. За даними джерел видання, республіканця зацікавили відповідні пункти.