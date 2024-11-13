В Пентагоне отказались от комментариев о "мирном плане" Трампа

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Минобороны США не хотят спекулировать на тему "мирного плана" Дональда Трампа, который предполагает создание буферной зоны там, где сегодня простирается фронт. Во время последнего брифинга он отметил, что задача Штатов сейчас — сосредоточиться на военной поддержке Украины и на текущей ситуации на поле боя, сообщает Зеркало недели.

"Я не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам относительно следующей администрации" , — сказал чиновник, напомнив предыдущие заявления своего шефа Ллойда Остина о том, что Украина имеет значение, и что безопасность нашего государства важна для Запада.

Он добавил, что США планируют и дальше поддерживать тесную коммуникацию со своими союзниками и партнерами касательно российско-украинской войны.

"Сейчас и дальше мы будем сосредоточены на поставленной задаче — помочь Украине защититься от российской агрессии" , — подытожил он.

Напомним, по данным FT, Украина разрабатывала "план победы" с учетом возможного прихода к власти Дональда Трампа и его бизнес взглядов, указывая на потенциальные деловые соглашения, доступ к сырью и развертывание войск. По данным источников, республиканца заинтересовали соответствующие пункты.