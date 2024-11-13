Росія розплачується з КНДР за війська та боєприпаси ракетними технологіями – Рютте

Завдяки зусиллям США та європейських союзників по Альянсу Росія не змогла досягти поставлених цілей в Україні, але допомога Україні має бути збільшена. Про це у брюссельській штаб-квартирі НАТО за підсумками зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном сказав генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, повідомляє Укрінформ.

"За американського лідерства Україна перемогла, а Росія не виграла. Очевидно, що ми маємо зробити більше, щоб Україна могла далі стояти у цій боротьбі та відкинути російські сили настільки, наскільки це можливо, не допустити, щоб Путін досягав успіху в Україні" , - зазначив Рютте.

Він наголосив, що присутність північнокорейських військ є додатковою загрозою для України та збільшує можливості Путіна у тому, щоб завдавати більше шкоди. Але таке залучення військ Північної Кореї має для Кремля свою ціну. За таку участь та за постачання боєприпасів і ракет Росія розплачується з КНДР переданням технологій, зокрема ракетних. Це становить небезпеку не лише для європейської частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії.

За словами Рютте, не лише Північна Корея активна в цьому. Китай залучений до обходу санкцій проти Росії, поставляє їй товари подвійного призначення, що допомагає зусиллям Кремля. Іран також робить це – передає дронові технології та здійснює інші постачання в Росію. Росія розплачується грішми, і це допомагає Ірану продовжувати зусилля з дестабілізації Близького Сходу.

"Тож ми бачимо, що Євроатлантичний та Індо-Тихоокеанський регіони не є двома відокремленими театрами, вони стають дедалі більш об’єднаними. Те, що відбувається в Україні, відбивається зараз глобально. Це означає, що ми маємо дотримуватися нашого курсу, наростити оборонне виробництво, [...] зробити більше у вимірі витрат, і зробити більше, щоб переконатися, що Україна може перемогти" , - додав Рютте.

Він подякував Блінкену за лідерство впродовж минулих чотирьох років у зміцненні НАТО і трансатлантичних зв’язків.