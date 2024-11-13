У ВР заперечують можливість проведення виборів навесні 2025 року - ЗМІ

Одразу два впливові джерела у президентській фракції Слуга народу (СН) заперечили ймовірність проведення президентських виборів 25 травня наступного року﻿. Про що написало британське видання The Economist, повідомляє Ділова столиця.

"Рубрика наукова фантастика" , — відреагував на інформацію британських журналістів один з цих співрозмовників редакції.

За словами одного з джерел, якщо навіть припустити, що в лютому Верховна Рада не продовжить воєнний стан, то для організації виборів потрібно мінімум 6 місяців. А це означає, що вони зможуть відбутися не раніше серпня 2025 року.

"А я в це не вірю, бо ніяких магічних рішень не буде" , — переконаний цей нардеп.

"А якщо виходить уже серпень, то там вже поруч і місцеві планові вибори (остання неділя жовтня 2025-го року). Тому, ймовірно, буде в ті ж дати, бо це значна економія коштів" , — зауважив він.

З тим, що організація виборів і прийняття спеціального закону займе щонайменше пів року, погоджується й інше впливове джерело NV із президентської команди, наближене до ОПУ.

Цей співрозмовник редакції відкинув ймовірність проведення виборів цієї весни, зазначивши, що зараз "ніхто нічим [щодо виборів] предметно не займається, бо сценарії із припиненням вогню реально не розглядаються".

"Слуга народу" Олександр Мережко, голова парламентського комітету ВР із зовнішньої політики, у розмові з NV припустив, що The Economist грунтує свої прогнози на бажанні новообраного президента США Дональда Трампа посадити Україну та Росію за стіл переговорів та досягнути перемирʼя. А це, своєю чергою, може дозволити зняти воєнний стан і провести вибори.

Проте сам нардеп сумнівається у такій можливості, адже "Путін не хоче миру: поки диктатор залишається при владі, він не відмовиться від мети знищити Україну".

Наразі жодних юридичних та безпекових підстав для виборів навесні немає, впевнений також і Ярослав Юрчишин, депутат від фракції Голос та голова комітету ВР з питань свободи слова.

"Ми не можемо провести вибори в момент, коли немає гарантій не лише припинення вогню, а й його поновлення, тому що дільничні комісії, як елементи скупчення суспільства, будуть цілями для агресора" , — зазначив він.

Представник Голосу вважає, що ймовірність отримання таких гарантій у травні дуже мала, але він додав, що все залежить від ситуації на фронті.

До того ж, за словами Юрчишина, зараз не вирішені питання, як голосуватимуть вимушені переселенці за кордоном та військові, що перебувають на фронті.

"Якщо війна не завершена, якщо не підписаний певний документ, якщо не відведено війська, то, в принципі, в будь-який момент ми розуміємо, що військові дії можуть поновитися" , — зазначив Юрчишин, додавши, що у випадку, коли воює Росія, то й підписаний документ не дає ніяких гарантій.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що в Офісі президента України ведуть розмови про можливі майбутні вибори, однак влада поки не розробляє конкретних сценаріїв для їхнього проведення.