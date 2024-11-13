В ВР отрицают вероятность проведения выборов весной 2025 года - СМИ

Сразу два влиятельных источника в президентской фракции Слуга народа (СН) отрицают вероятность проведения президентских выборов 25 мая следующего года﻿. Об этом написало британское издание The Economist, сообщает Деловая столица.

"Рубрика научная фантастика" , — отреагировал на информацию британских журналистов один из этих собеседников редакции.

По словам одного из источников, если даже предположить, что в феврале Верховная Рада не продлит военное положение, то для организации выборов нужно минимум 6 месяцев. А это значит, что они смогут состояться не раньше августа 2025 года.

"А я в это не верю, потому что никаких магических решений не будет" , — убежден этот нардеп.

"А если получается уже август, то там уже рядом и местные плановые выборы (последнее воскресенье октября 2025 года). Поэтому, вероятно, будет в те же даты, потому что это значительная экономия средств" , — отметил он.

С тем, что организация выборов и принятие специального закона займет минимум полгода, соглашается и другой влиятельный источник NV из президентской команды, приближенный к ОПУ.

Этот собеседник редакции отверг вероятность проведения выборов этой весной, отметив, что сейчас "никто ничем [по выборам] предметно не занимается, потому что сценарии с прекращением огня реально не рассматриваются".

"Слуга народа" Александр Мережко, глава парламентского комитета ВР по внешней политике, в разговоре с NV предположил, что The Economist основывает свои прогнозы на желании новоизбранного президента США Дональда Трампа посадить Украину и Россию за стол переговоров и достичь перемирия. А это, в свою очередь, может позволить снять военное положение и провести выборы.

Однако сам нардеп сомневается в такой возможности, ведь "Путин не хочет мира: пока диктатор остается у власти, он не откажется от цели уничтожить Украину".

Сейчас никаких юридических и безопасностных оснований для выборов весной нет, уверен также и Ярослав Юрчишин, депутат от фракции Голос и глава комитета ВР по вопросам свободы слова.

"Мы не можем провести выборы в момент, когда нет гарантий не только прекращения огня, но и его возобновления, потому что участковые комиссии, как элементы скопления общества, будут целями для агрессора" , — отметил он.

Представитель Голоса считает, что вероятность получения таких гарантий в мае очень мала, но он добавил, что все зависит от ситуации на фронте.

К тому же, по словам Юрчишина, сейчас не решены вопросы, как будут голосовать вынужденные переселенцы за границей и военные, которые находятся на фронте.

"Если война не завершена, если не подписан определенный документ, если не отведены войска, то, в принципе, в любой момент мы понимаем, что военные действия могут возобновиться" , — отметил Юрчишин, добавив, что в случае, когда воюет Россия, то и подписанный документ не дает никаких гарантий.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Офисе президента Украины ведут разговоры о возможных предстоящих выборах, однако власти пока не разрабатывают конкретные сценарии для их проведения.