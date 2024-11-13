Сибіга розповів про результати зустрічі з Блінкеном

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Брюсселі зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, серед іншого, вони говорили про поточну ситуацію та потреби України.﻿ З посиланням на міністра у соцмережах, повідомляє Європейська правда.

Сибіга зазначив, що подякував Блінкену за допомогу США та його власну роль у допомозі Україні.

"Поінформував про ситуацію на полі бою, наші основні оборонні потреби і потребу мати повноцінні далекобійні спроможності. Також ми обговорили євроатлантичні прагнення України. Цінуємо плани виділити усі раніше затверджені кошти на військову допомогу для України у наступні тижні" , – зазначив Андрій Сибіга.

Він також акцентував, що залучення Росією військових КНДР, корейських ракет та іранських дронів створює загрози не лише для Європи, але й Азії та Близького Сходу.

"Потрібно досягти миру через єдність і силу" , – наголосив Сибіга.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває у Брюсселі з дводенним візитом, під час якого запланована серія перемовин.