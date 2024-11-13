Сибіга розповів про результати зустрічі з Блінкеном
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Брюсселі зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, серед іншого, вони говорили про поточну ситуацію та потреби України. З посиланням на міністра у соцмережах, повідомляє Європейська правда.
Сибіга зазначив, що подякував Блінкену за допомогу США та його власну роль у допомозі Україні.
"Поінформував про ситуацію на полі бою, наші основні оборонні потреби і потребу мати повноцінні далекобійні спроможності. Також ми обговорили євроатлантичні прагнення України. Цінуємо плани виділити усі раніше затверджені кошти на військову допомогу для України у наступні тижні", – зазначив Андрій Сибіга.
Він також акцентував, що залучення Росією військових КНДР, корейських ракет та іранських дронів створює загрози не лише для Європи, але й Азії та Близького Сходу.
"Потрібно досягти миру через єдність і силу", – наголосив Сибіга.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуває у Брюсселі з дводенним візитом, під час якого запланована серія перемовин.