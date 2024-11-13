Сибига рассказал о результатах встречи с Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Брюсселе встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, среди прочего, они говорили о текущей ситуации и потребностях Украины. Со ссылкой на министра в соцсетях, сообщает Европейская правда.

Сибига отметил, что поблагодарил Блинкена за помощь США и его собственную роль в помощи Украине.

"Проинформировал о ситуации на поле боя, наших основных оборонных потребностях и необходимости иметь полноценные дальнобойные способности. Также мы обсудили евроатлантические стремления Украины. Ценим планы выделить все ранее утвержденные средства на военную помощь для Украины в последующие недели" ,– отметил Андрей Сибига.

Он также акцентировал, что привлечение Россией военных КНДР, корейских ракет и иранских дронов создает угрозы не только для Европы, но и для Азии и Ближнего Востока.

"Нужно достичь мира через единство и силу" , – подчеркнул Сибига.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига находится в Брюсселе с двухдневным визитом, во время которого запланирована серия переговоров.



