Спецпрокурор у справі Трампа планує піти у відставку до інавгурації - CNN

Спеціальний прокурор Джек Сміт розглядає можливість піти у відставку. Він намагається це зробити до того, як новообраний президент США Дональд Трамп вступить на посаду. З посиланням на CNN, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За даними видання, Сміт обговорює з керівництвом Міністерства юстиції механізми згортання федерального судового переслідування Трампа з наміром піти у відставку до того, як колишній президент повернеться в Білий дім.

Раніше Трамп погрожував звільнити Сміта, але прокурор очікує, що він піде до того, як Трамп вступить на посаду.

Переговори між Смітом і керівництвом Міністерства юстиції виходять за межі кримінальних справ Трампа й розглядають питання про те, що робити з іншими обвинуваченими у справі про секретні документи, а також про офіс спеціального прокурора та про те, що станеться з його бюджетом і персоналом.

Сміт має надати звіт про свою роботу для генерального прокурора Мерріка Гарленда.

За словами людей, поінформованих про дискусії, незрозуміло, чи відкладеться час відходу Сміта, якщо він повинен буде подати свій звіт на затвердження розвідувального співтовариства.

Відомо, що спецпрокурор працює над тим, щоб завершити звіт до того, як Трамп вступить на посаду, оскільки Гарланд повинен буде схвалити звіт і вирішити, чи оприлюднювати його публічно.

Зауважимо, що раніше саме Сміт домігся першого з двох федеральних обвинувальних актів проти Трампа.

Водночас зауважимо, що днями суд призупинив справу колишнього президента США Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм. Прокурор Сміт заявив, що варто оцінити обставини, що склались.