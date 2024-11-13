Спецпрокурор по делу Трампа планирует уйти в отставку к инаугурации - CNN

Специальный прокурор Джек Смит рассматривает возможность уйти в отставку. Он пытается это сделать до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Со ссылкой на CNN, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По данным издания, Смит обсуждает с руководством Министерства юстиции механизмы сворачивания федерального судебного преследования Трампа с намерением уйти в отставку до того, как бывший президент вернется в Белый дом.

Ранее Трамп угрожал уволить Смита, но прокурор ожидает, что он уйдет до того, как Трамп вступит в должность.

Переговоры между Смитом и руководством Министерства юстиции выходят за пределы уголовных дел Трампа и рассматривают вопрос о том, что делать с другими обвиняемыми по делу о секретных документах, а также об офисе специального прокурора и о том, что произойдет с его бюджетом и персоналом.

Смит должен предоставить отчет о своей работе генеральному прокурору Меррику Гарленду.

По словам людей, информированных о дискуссиях, неясно, отложится ли время ухода Смита, если он должен будет подать свой отчет на утверждение разведывательного сообщества.

Известно, что спецпрокурор работает над тем, чтобы завершить до того, как Трамп вступит в должность, поскольку Гарланд должен будет одобрить отчет и решить, обнародовать ли его публично.

Заметим, что именно Смит добился первого из двух федеральных обвинительных актов против Трампа.

В то же время, заметим, что на днях суд приостановил дело бывшего президента США Дональда Трампа о беспорядках под Капитолием. Прокурор Смит заявил, что следует оценить сложившиеся обстоятельства.