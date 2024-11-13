Меланія Трамп не житиме у Білому домі на постійній основі - CNN

Дружина новообраного президента США Дональда Трампа — Меланія Трамп — не проживатиме на постійній основі в Білому домі. З посиланням на CNN, повідомляє Новое время.

За словами джерел видання, обговорення про те, як і де вона проводитиме час, тривають.

Журналісти зазначають, що одним із її перших «офіційних рішень» є пропуск традиційної та символічної зустрічі з першою леді Джилл Байден, яка йде, у Білому домі.

У недавньому інтерв'ю для Fox News вона заявила, що «тепер буде все по-іншому».

«Я не турбуюся, тому що цього разу все по-іншому. У мене набагато більше досвіду і знань. Я вже була в Білому домі. Коли ви туди входите, ви точно знаєте, чого очікувати» , — заявила вона.

Співрозмовники CNN припускають, що Меланія Трамп проведе більшу частину свого часу протягом наступних чотирьох років не в Білому домі, а між Нью-Йорком і Палм-Біч, що у Флориді. При цьому джерела телеканал заявляють, що Меланія все ж таки буде присутня на великих заходах.

Під час свого першого терміну на посаді президента Дональд Трамп проводив зимові вихідні в Мар-а-Лаго, а літні - у своєму гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Байдени також проводили багато часу в будинках сім'ї в Делавері, хоча Білий дім був основним місцем проживання Джо і Джилл Байденів у будні протягом останніх чотирьох років.