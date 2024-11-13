Мелания Трамп не будет жить в Белом доме на постоянной основе - CNN

Жена новоизбранного президента США Дональда Трампа — Мелания Трамп — не будет проживать на постоянной основе в Белом доме. Со ссылкой на CNN, сообщает Новое время.

По словам источников издания, обсуждения о том, как и где она будет проводить время, продолжаются.

Журналисты отмечают, что одним из ее первых «официальных решений» является пропуск традиционной и символической встречи с уходящей первой леди Джилл Байден в Белом доме.

В недавнем интервью для Fox News она заявила, что «теперь будет все по-другому».

«Я не беспокоюсь, потому что на этот раз все по-другому. У меня гораздо больше опыта и знаний. Я уже была в Белом доме. Когда вы туда входите, вы точно знаете, чего ожидать» , — заявила она.

Собеседники CNN предполагают, что Мелания Трамп проведет большую часть своего времени в течение следующих четырех лет не в Белом доме, а между Нью-Йорком и Палм-Бич, что во Флориде. При этом источники телеканал заявляют, что Мелания все же будет присутствовать на крупных мероприятиях.

Во время своего первого срока на посту президента Дональд Трамп проводил зимние выходные в Мар-а-Лаго, а летние — в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Байдены также проводили много времени в домах семьи в Делавэре, хотя Белый дом был основным местом жительства Джо и Джилл Байденов по будням в течение последних четырех лет.