Трамп призначить спецпосланця для переговорів щодо миру в Україні - Fox News

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначить спеціального посланця щодо України, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Про це інформував телеканал Fox News з посиланням на численних співрозмовників, поінформованих у цьому питанні, повідомляє Ліга.net.

Вони розповіли, що це відбудеться "незабаром".

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, людину з великим довірою, якому буде дано завдання знайти рішення, досягти мирного врегулювання" , – заявив один зі співрозмовників.

Він додав, що всі скоро це побачать.

Fox News зазначив, що, ймовірно, ця робота не буде оплачуваною.