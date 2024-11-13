Трамп призначить спецпосланця для переговорів щодо миру в Україні - Fox News
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призначить спеціального посланця щодо України, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією. Про це інформував телеканал Fox News з посиланням на численних співрозмовників, поінформованих у цьому питанні, повідомляє Ліга.net.
Вони розповіли, що це відбудеться "незабаром".
"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, людину з великим довірою, якому буде дано завдання знайти рішення, досягти мирного врегулювання", – заявив один зі співрозмовників.
Він додав, що всі скоро це побачать.
Fox News зазначив, що, ймовірно, ця робота не буде оплачуваною.