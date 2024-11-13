Трамп назначит спецпосланника для переговоров по миру в Украине - Fox News
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначит специального посланника по Украине, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией. Об этом информировал телеканал Fox News со ссылкой на многочисленных собеседников, осведомленных в этом вопросе, сообщает Лига.net.
Они рассказали, что это произойдет "в скором времени".
"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим доверием, которому будет дана задача найти решение, достичь мирного урегулирования", – заявил один из собеседников.
Он добавил, что все скоро это увидят.
Fox News отметил, что, вероятно, эта работа не будет оплачиваемой.