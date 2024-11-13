"Укренерго" скасувало тимчасові відключення світла для бізнесів
Тимчасові обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів скасовані. Їх ввели 13 листопада для подолання дефіциту потужності в енергосистемі. З посиланням на "Укренерго", пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
"Зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті. Завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується", - пояснили в компанії.
Водночас в "Укренерго" попросили українців ощадливо споживати електроенергію з 7:00 до 22:00 години, а також не вмикати у цей час кілька потужних приладів одночасно.
"Закликаємо бізнес – активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень в майбутньому", - наголосили в компанії.
Нагадаємо, що сьогодні після масової атаки росіян по Україні були введені відключення світла. Енергетики обмежили споживання для бізнесу та промисловості.
Крім того, у Житомирській області з 7:00 ввели графіки відключень світла для непобутових споживачів.