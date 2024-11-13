"Укрэнерго" отменило временные отключения света для бизнесов

Временные ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей отменены. Они были введены 13 ноября для преодоления дефицита мощности в энергосистеме.﻿ Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"Замечания к работе оборудования маневровой генерации устранены. Завтра, 14 ноября, применение мер ограничения не прогнозируется" , - пояснили в компании.

В то же время в "Укрэнерго" попросили украинцев экономно потреблять электроэнергию с 7:00 до 22:00, а также не включать в это время несколько мощных приборов одновременно.

"Призываем бизнес – активнее импортировать электроэнергию во избежание ограничений в будущем" , - подчеркнули в компании.

Напомним, что сегодня после массовой атаки россиян по Украине были введены отключения света. Энергетики ограничили потребление бизнеса и промышленности.

Кроме того, в Житомирской области с 7.00 ввели графики отключений света для небытовых потребителей.