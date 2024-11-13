Байден провів зустріч із Трампом у Білому домі

У середу, 13 листопада, новообраний президент США Дональд Трамп прибув до Білого дому на зустріч із чинним президентом Джо Байденом﻿. З посиланням на CNN, повідомляє Ділова столиця.

Байден заявив Трампу, що розраховує на "плавний перехід влади" в січні.

"Ну, пане обраний президент, колишній президенте, Дональде. Вітаю" , — сказав Байден, коли Трамп сів поруч із ним в Овальному кабінеті.

Потім вони потиснули один одному руки. Трамп заявив, що "політика — це жорстко".

"Політика — це жорстко, і в багатьох випадках це не дуже приємний світ, але сьогодні це хороший світ, і я це дуже ціную" , — зазначив Трамп.

Телеканал повідомляв, що політики, ймовірно, обговорюватимуть мирну передачу влади.

Востаннє, коли Трамп був в Овальному кабінеті, він написав Джо Байдену листа на дві сторінки, який поклав в шухляду столу, пише CNN. Традиційної зустрічі президентів для передачі влади не було.

Перед цим Трамп виступив перед великою групою республіканців із Палати представників у Вашингтоні.

Трамп розпочав свій виступ заявою про перемогу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс у "хитких" штатах.