Байден провів зустріч із Трампом у Білому домі
У середу, 13 листопада, новообраний президент США Дональд Трамп прибув до Білого дому на зустріч із чинним президентом Джо Байденом. З посиланням на CNN, повідомляє Ділова столиця.
Байден заявив Трампу, що розраховує на "плавний перехід влади" в січні.
"Ну, пане обраний президент, колишній президенте, Дональде. Вітаю", — сказав Байден, коли Трамп сів поруч із ним в Овальному кабінеті.
Потім вони потиснули один одному руки. Трамп заявив, що "політика — це жорстко".
"Політика — це жорстко, і в багатьох випадках це не дуже приємний світ, але сьогодні це хороший світ, і я це дуже ціную", — зазначив Трамп.
Телеканал повідомляв, що політики, ймовірно, обговорюватимуть мирну передачу влади.
Востаннє, коли Трамп був в Овальному кабінеті, він написав Джо Байдену листа на дві сторінки, який поклав в шухляду столу, пише CNN. Традиційної зустрічі президентів для передачі влади не було.
Перед цим Трамп виступив перед великою групою республіканців із Палати представників у Вашингтоні.
Трамп розпочав свій виступ заявою про перемогу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс у "хитких" штатах.
"Ми перемогли в усіх семи "хитких" штатах з великою перевагою", — заявив Трамп присутнім.