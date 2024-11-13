Байден провел встречу с Трампом в Белом доме

В среду, 13 ноября, новоизбранный президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом на встречу с действующим президентом Джо Байденом﻿. Со ссылкой на CNN, сообщает Деловая столица.

Байден заявил Трампу, что он рассчитывает на "плавный переход власти" в январе.

"Ну, господин избранный президент, бывший президент Дональд. Поздравляю" , — сказал Байден, когда Трамп сел рядом с ним в Овальном кабинете.

Затем они пожали друг другу руки. Трамп заявил, что "политика — это жестко".

"Политика — это жестко, и во многих случаях это не очень хороший мир, но сегодня это хороший мир, и я это очень ценю" , — отметил Трамп.

Телеканал сообщал, что политики, вероятно, будут обсуждать мирную передачу власти.

В последний раз, когда Трамп был в Овальном кабинете, он написал Джо Байдену письмо на двух страницах, а затем покинул здание, когда стало известно, что он проиграл выборы 2020 года.

Перед встречей Трамп выступил перед большой группой республиканцев Палаты представителей в Вашингтоне.

Трамп начал свое выступление заявлением о победе над вице-президентом Камалой Харрис в колеблющихся штатах на выборах.