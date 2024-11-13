Після перемоги Трампа все більше партнерів України схиляються до обміну територій на мир - WP

Дедалі більше європейських партнерів України вважають, що війна може закінчитися лише шляхом переговорів між Києвом та Москвою. Однак вони передбачатимуть втрату Україною територій, яку окупувала РФ. Про це пише газета The Washington Post, посилаючись на слова десяти колишніх та чинних дипломатів країн ЄС та НАТО, повідомляє Новое время.

Як зазначає WP, обговорення теми переговорів «стало ще більш актуальним» після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Він заявив, що швидко закінчить війну, але не пояснив, як саме. Водночас Трамп натякнув, що може підтримати угоду, яка дозволить Росії зберегти частину захоплених територій.

Крім цього, дискусії у Європі щодо можливості переговорів активізуються через складну ситуацію на фронті, де українські війська наразі тримають оборону, а також через побоювання щодо зменшення фінансування з боку США.

За словами співрозмовників видання, попри заяви про незмінну підтримку, деякі союзники України все частіше шукають можливості для початку переговорів між Києвом і Москвою, хоча точні умови таких угод поки що незрозумілі.

Європейські та натівські чиновники визнають, що дискусії про територіальні поступки вже не викликають стільки здивування, як раніше, і дипломати трактують їх не як «земля в обмін на мир», а радше як «земля в обмін на безпеку України».

«Я думаю, що всі більш-менш дійшли цього висновку, але важко говорити про це публічно, тому що це було б способом сказати, що ми збираємося винагороджувати агресію» , — заявив колишній посол Франції у Вашингтоні Жерар Аро.

За словами неназваного західного чиновника, такий варіант більше не розглядають як крайній захід.

Проте, як пише WP, наразі незрозуміло, якою саме буде угода, оскільки дипломати розглядають різні «мирні плани», що з’явилися після повномасштабного російського вторгнення в Україну. ЗС РФ контролюють приблизно пʼяту частину України, зокрема Донецьку область та окупований Крим. Якщо лінію фронту заморозять або визначать нове розмежування, це означатиме, що Україна втратить цю частину своєї території.

Колишній помічник генерального секретаря НАТО і видатний науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Каміль Гранд заявив, що наразі існує широке визнання того, що «переговори можуть розпочатися раніше», ніж очікувалося, і що вони «потягнуть за собою певні поступки з обох сторін».

За його словами, європейські лідери не знають «як команда Трампа захоче грати». Хоча вони сподіваються, що нова адміністрація президента США змусить Росію сісти за стіл переговорів, існують побоювання, що вона може поставити Україну в складне становище, припинивши фінансову допомогу.

Європейські політики кажуть, що вони повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона мала важелі впливу, якщо переговори все ж розпочнуться. Вони також хочуть уникнути ситуації, коли нова адміністрація Трампа наполягатиме на укладенні угоди.

Дипломат Європейського Союзу заявив, що ідея мирного врегулювання через переговори поступово набирає популярності, хоча більшість обговорень відбуваються за лаштунками. Він додав, що на цих переговорах ніхто не казав: «Ми повинні відмовитися від Донбасу».

Європейські країни збільшили витрати на оборону та фінансування України, намагаючись переконати Трампа не змінювати свою політику. Їм доведеться вести складну боротьбу за підтримку України на довгострокову перспективу, враховуючи слабку економіку та політичну нестабільність у таких країнах, як Франція та Німеччина, зазначає WP.

Водночас журналісти зазначають, що врегулювання війни наразі залишається недосяжним, оскільки Росія не відмовилася від своїх вимог, а політика Трампа щодо України поки незрозуміла. Також немає єдиного погляду на те, які гарантії безпеки можуть бути прийнятними для України, а серед європейських лідерів існують «50 відтінків сірого» щодо того, як мають проходити переговори.

Європейські політики не можуть дійти згоди щодо гарантій безпеки для України, а ключові союзники, зокрема США та Німеччина, відмовляються запрошувати Україну до НАТО. Водночас Кремль використовує загрозу розширення альянсу як виправдання для війни. Інші можливі варіанти, такі як розміщення європейських військ або збільшення постачань зброї, також неприйнятні для Росії. Москва вимагає повної капітуляції України та дотримання нейтралітету, заявляючи, що без цього неможливі добросусідські відносини з Росією.

Крім того, перед початком будь-яких переговорів Росія хоче повернути собі всю Курську область, де українські війська захопили землі під час операції влітку, щоб утримати російську територію поза столом переговорів.

Офіційна позиція Києва щодо перемоги полягає в тому, що для цього російські війська повинні покинути всю територію України.

Деякі країни, зокрема Велика Британія і країни Східної та Північної Європи, наразі розглядають присутність своїх військ в Україні як можливу гарантію безпеки в разі укладення угоди, кажуть аналітики.