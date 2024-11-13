После победы Трампа все больше партнеров Украины склоняются к обмену территорий на мир - WP

Все больше европейских партнеров Украины считают, что война может закончиться только путем переговоров между Киевом и Москвой. Однако они будут предусматривать потерю Украиной территорий, которую оккупировала РФ. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на слова десяти бывших и действующих дипломатов стран ЕС и НАТО, сообщает Новое время.

Как отмечает WP, обсуждение темы переговоров «стало еще более актуальным» после победы Дональда Трампа на выборах в США. Он заявил, что быстро закончит войну, но не объяснил, как именно. В то же время Трамп намекнул, что может поддержать соглашение, которое позволит России сохранить часть захваченных территорий.

Кроме этого, дискуссии в Европе о возможности переговоров активизируются из-за сложной ситуации на фронте, где украинские войска пока держат оборону, а также из-за опасений относительно уменьшения финансирования со стороны США.

По словам собеседников издания, несмотря на заявления о неизменной поддержке, некоторые союзники Украины все чаще ищут возможности для начала переговоров между Киевом и Москвой, хотя точные условия таких соглашений пока непонятны.

Европейские и натовские чиновники признают, что дискуссии о территориальных уступках уже не вызывают столько удивления, как раньше, и дипломаты трактуют их не как «земля в обмен на мир», а скорее как «земля в обмен на безопасность Украины».

«Я думаю, что все более-менее пришли к этому выводу, но трудно говорить об этом публично, потому что это было бы способом сказать, что мы собираемся вознаграждать агрессию» , — заявил бывший посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро.

По словам неназванного западного чиновника, такой вариант больше не рассматривают как крайнюю меру.

Однако, как пишет WP, пока непонятно, каким именно будет соглашение, поскольку дипломаты рассматривают различные «мирные планы», появившиеся после полномасштабного российского вторжения в Украину. ВС РФ контролируют примерно пятую часть Украины, в том числе Донецкую область и оккупированный Крым. Если линию фронта заморозят или определят новое разграничение, это будет означать, что Украина потеряет эту часть своей территории.

Бывший помощник генерального секретаря НАТО и видный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд заявил, что в настоящее время существует широкое признание того, что «переговоры могут начаться раньше», чем ожидалось, и что они «повлекут за собой определенные уступки с обеих сторон».

По его словам, европейские лидеры не знают «как команда Трампа захочет играть». Хотя они надеются, что новая администрация президента США заставит Россию сесть за стол переговоров, существуют опасения, что она может поставить Украину в сложное положение, прекратив финансовую помощь.

Европейские политики говорят, что они должны продолжать поддерживать Украину, чтобы она имела рычаги влияния, если переговоры все же начнутся. Они также хотят избежать ситуации, когда новая администрация Трампа будет настаивать на заключении соглашения.

Дипломат Европейского Союза заявил, что идея мирного урегулирования через переговоры постепенно набирает популярность, хотя большинство обсуждений происходят за кулисами. Он добавил, что на этих переговорах никто не говорил: «Мы должны отказаться от Донбасса».

Европейские страны увеличили расходы на оборону и финансирование Украины, пытаясь убедить Трампа не менять свою политику. Им придется вести сложную борьбу за поддержку Украины на долгосрочную перспективу, учитывая слабую экономику и политическую нестабильность в таких странах, как Франция и Германия, отмечает WP.

В то же время журналисты отмечают, что урегулирование войны пока остается недостижимым, поскольку Россия не отказалась от своих требований, а политика Трампа в отношении Украины пока непонятна. Также нет единого взгляда на то, какие гарантии безопасности могут быть приемлемыми для Украины, а среди европейских лидеров существуют «50 оттенков серого» относительно того, как должны проходить переговоры.

Европейские политики не могут прийти к согласию относительно гарантий безопасности для Украины, а ключевые союзники, в частности США и Германия, отказываются приглашать Украину в НАТО. В то же время Кремль использует угрозу расширения альянса как оправдание для войны. Другие возможные варианты, такие как размещение европейских войск или увеличение поставок оружия, также неприемлемы для России. Москва требует полной капитуляции Украины и соблюдения нейтралитета, заявляя, что без этого невозможны добрососедские отношения с Россией.

Кроме того, перед началом любых переговоров Россия хочет вернуть себе всю Курскую область, где украинские войска захватили земли во время операции летом, чтобы удержать российскую территорию вне стола переговоров.

Официальная позиция Киева относительно победы заключается в том, что для этого российские войска должны покинуть всю территорию Украины.

Некоторые страны, в частности Великобритания и страны Восточной и Северной Европы, сейчас рассматривают присутствие своих войск в Украине как возможную гарантию безопасности в случае заключения соглашения, говорят аналитики.