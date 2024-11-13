Зеленський заслухав доповідь Сирського щодо фронту

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського про ситуацію на Донеччині.﻿ Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Укрінформ.

«Доповідь головкома Сирського: фронт, і найбільше уваги – Донеччині. Також – спробам окупанта розширити наступальні дії, зокрема це Купʼянський напрямок» , - сказав він.

Президент відзначив бойові бригади, які цими днями проявили себе сміливо та результативно: 24-ту окрему механізовану бригаду, 44-ту окрему артилерійську, 60-ту і 65-ту окремі механізовані, 68-му окрему єгерську, 102-гу, 124-ту і 126-ту бригади ТрО, 128-му окрему гірсько-штурмову й 406-ту окрему артилерійську бригади.

Зеленський висловив вдячність воїнам ППО, які здійснюють захист неба.

«Щоночі, щодня – збиття російських «Шахедів» і ракет. Сьогодні вранці збили російську балістику. Це вагомо. Кожен такий успіх – це порятунок життів наших людей» , - наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна вдячна всім партнерам, які допомагають протиракетами й системами захисту неба.

Він повідомив, що наразі його команда працює, щоб додатково збільшити постачання від партнерів – і по ракетах, і по комплексах захисту, і по всьому, що необхідно для посилення наших мобільних вогневих груп.