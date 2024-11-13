Зеленский заслушал доклад Сырского по фронту

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации в Донецкой области. Об этом глава государства сказал в видеообращении, сообщает Укринформ.

«Доклад главкома Сырского: фронт, и больше всего внимания – Донбасу. Также – попыткам оккупанта расширить наступательные действия, в частности, это Купянское направление» , - сказал он.

Президент отметил боевые бригады, которые на днях проявили себя смело и результативно: 24-ю отдельную механизированную бригаду, 44-ю отдельную артиллерийскую, 60-ю и 65-ю отдельные механизированные, 68-ю отдельную егерскую, 102-ю, 12 и 126-ю бригады ТрО, 128-ю отдельную горно-штурмовую и 406-ю отдельную артиллерийскую бригады.

Зеленский выразил благодарность воинам ПВО, осуществляющим защиту неба.

«Каждую ночь, ежедневно – сбитие российских «Шахедов» и ракет. Сегодня утром сбили российскую баллистику. Это весомо. Каждый такой успех – это спасение жизней наших людей» , - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украина благодарна всем партнерам, которые помогают противоракетами и системами защиты неба.

Он сообщил, что сейчас его команда работает, чтобы дополнительно увеличить поставки от партнеров – и по ракетам, и по комплексам защиты, и по всему, что необходимо для усиления наших мобильных огневых групп.