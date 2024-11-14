DeepState: Окупанти захопили Іллінку та прорвалися до Куп’янська

У ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська, повідомляє Українська правда.

"Ворог окупував Іллінку, а також просунувся у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська" , – йдеться у повідомленні.

За інформацією DeepState росіяни увійшли до Купʼянська.

"Сьогодні по обіді дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ до траси на Сватове. Перша у складі 2 МТ-ЛБ, БМП та танку, а точний склад другої невідомий, бо вони рухалися вже коли стемніло" , – зазначає проєкт.

Згідно з інформацією DeepState, російська сторона, отримавши відомості про свої успіхи, намагалася вислати підкріплення, проте українські сили оборони завдали удару по ворогу.

"Чому склалася така ситуація? Останні місяці лінія зіткнення стала загадкою для всіх підрозділів. Бойові порядки ЗСУ та ворога просто були розкидані по лісу, здійснювалися ротації обох сторін, а війна у лісі виглядала "дивною" , – акцентують аналітики та закликають ДБР і СБУ звернути увагу на командування 11Х ОМБр у зв’язку із ситуацією на цій ділянці фронту.

Мапа: DeepState

Напередодні російські окупанти в чотири хвилі намагалися прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку, частина російських солдатів була переодягнена у форму українських військових. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки.

10 листопада 2022 року Збройні сили України звільнили від окупантів Куп’янськ Харківської області.