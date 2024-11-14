DeepState: Оккупанты захватили Ильинку и прорвались в Купянск

В ночь на 14 ноября аналитический проект DeepState сообщил о новых успешных продвижениях оккупационных войск России на востоке Украины: в частности, россиянам удалось оккупировать Ильинку и войти в Купянск, сообщает Украинская правда.

"Враг оккупировал Ильинку, а также продвинулся в Дальнем, у Новодонецкого, Трудового и Купянска" , – говорится в сообщении.

По информации DeepState россияне вошли в Купянск.

"Сегодня после обеда две колонны вражеской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск к трассе на Сватово. Первая в составе 2 МТ-ЛБ, БМП и танка, а точный состав второй неизвестен, потому что они двигались уже когда стемнело" , – отмечает проект.

Согласно информации DeepState, российская сторона, получив сведения о своих успехах, пыталась выслать подкрепление, однако украинские силы обороны нанесли удар по врагу.

Карта: DeepState