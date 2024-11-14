Байден зустрінеться з Сі Цзіньпіном та обговорить війну в Україні – Білий дім

Президент США Джо Байден під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту АТЕС у Перу 16 листопада обговорить низку питань. Серед них буде підтримка Пекіном Москви у війні РФ проти України, та розгортання військових КНДР у країні-агресорці.﻿ Про це йдеться у повідомленні Білого дому, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами представника канцелярії американського президента, на майбутньому саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що планується післязавтра в Лімі, відбудеться зустріч лідерів США та КНР.

В Білому домі зауважили, що це буде третя особиста зустріч глав двох держав з моменту вступу Байдена на посаду президента. Так, раніше вони зустрічалися на Балі в 2022 році на полях G20 та в Вуд сайді у 2023-му - також на полях АТЕС (саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва).

Розповідаючі представникам ЗМІ про очікування від бесіди з Сі Цзіньпіном, у Байдена зазначили, що він "має намір використати цю зустріч для обговорення питань, у яких є відмінності, і того, як впоратися з цими розбіжностями в майбутньому".

"Я очікую, що президент висловить глибоку стурбованість підтримкою КНР війни Росії проти України, а також розгортанням понад 10 000 військових КНДР у Росії, де вони почали брати участь у бойових діях з російськими військами" , - передали в Білому домі.

Які ще теми обговорюватиме Байден з Сі Цзіньпіном

Також в адміністрації президента США додали, що вони "все більше стурбовані наслідками цього розгортання для довгострокової стабільності як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Крім того, у Байдена поінформували, що він має намір під час зустрічі з китайським лідером обговорити, серед іншого: