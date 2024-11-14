Байден встретится с Си Цзиньпином и обсудит войну в Украине – Белый дом

Президент США Джо Байден в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Перу 16 ноября обсудит ряд вопросов. Среди них будет поддержка Пекином Москвы в войне РФ против Украины и развертывание военных КНДР в стране-агрессоре.﻿ Об этом говорится в сообщении Белого дома, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам представителя канцелярии американского президента, на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который планируется послезавтра в Лиме, состоится встреча лидеров США и КНР.

В Белом доме отметили, что это будет третья личная встреча глав двух государств с момента вступления Байдена в должность президента. Так, ранее они встречались на Бали в 2022 году на полях G20 и в Вуд сайде в 2023-м - также на полях АТЭС (саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества).

Рассказывая представителям СМИ об ожиданиях от беседы с Си Цзиньпином, у Байдена отметили, что он "намерен использовать эту встречу для обсуждения вопросов, по которым есть отличия, и то, как справиться с этими разногласиями в будущем".

"Я ожидаю, что президент выразит глубокую обеспокоенность поддержкой КНР войны России против Украины, а также развертыванием более 10 000 военных КНДР в России, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками" , - сообщили в Белом доме.

Какие еще темы будет обсуждать Байден с Си Цзиньпином

Также в администрации президента США добавили, что они "все больше озабочены последствиями этого развертывания для долгосрочной стабильности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе".

Кроме того, у Байдена проинформировали, что он намерен во время встречи с китайским лидером обсудить, среди прочего: