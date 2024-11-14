Після перемоги Трампа у пріоритеті України гарантії безпеки, а не території – NYT

Американське видання The New York Times пише, що українські офіційні особи місяцями заявляли, що не поступляться територією, яку окупувала Росія в жодному мирному врегулюванні. Проте зараз, коли Україна розглядає можливість прискореного графіка переговорів, на якому наполягає новообраний президент США Дональд Трамп, вона такого ж значення надає отриманню гарантій безпеки, як і тому, де може пройти лінія розмежування, повідомляє Українська правда.

Як пише видання, оскільки українські сили постійно втрачають позиції на сході, два українські високопосадовці заявили, що захист інтересів України на потенційних переговорах залежатиме не від кордонів, які, ймовірно, будуть визначатися бойовими діями, а від того, які існують гарантії дотримання режиму припинення вогню.

"Переговори повинні базуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого" , – розповів голова Комітету з питань оборони та розвідки Верховної Ради України Роман Костенко.

Інший високопоставлений український чиновник говорив на умовах анонімності, щоб у делікатних темах більш відвертим:

"Територіальне питання надзвичайно важливе, але це все ж таки друге питання. Перше питання - це гарантії безпеки".

Костенко також зауважив, що Україна встановлює свої кордони на основі декларації про незалежність 1991 року. З того часу Росія отримала контроль над близько 20 відсотками української землі, але Київ офіційно не відмовиться від своїх претензій на будь-яку територію, що перебуває під російською окупацією.