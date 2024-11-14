После победы Трампа в приоритете Украины гарантии безопасности, а не территории – NYT

Американское издание The New York Times пишет, что украинские официальные лица месяцами заявляли, что не уступят территорию, которую оккупировала Россия ни в одном мирном урегулировании. Однако сейчас, когда Украина рассматривает возможность ускоренного графика переговоров, на котором настаивает новоизбранный президент США Дональд Трамп, она такого же значения придает получению гарантий безопасности, как и тому, где может пройти линия разграничения, сообщает Украинская правда.

Как пишет издание, поскольку украинские силы постоянно теряют позиции на востоке, два украинских чиновника заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет зависеть не от границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями, а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

"Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее" , – рассказал председатель Комитета по вопросам обороны и разведки Верховной Рады Украины Роман Костенко.

Другой высокопоставленный украинский чиновник говорил на условиях анонимности, чтобы в деликатных темах быть более откровенным:

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос - это гарантии безопасности".

Костенко также отметил, что Украина устанавливает свои границы на основе декларации о независимости 1991 года. С тех пор Россия получила контроль над около 20 процентами украинской земли, но Киев официально не откажется от своих претензий на любую территорию, находящуюся под российской оккупацией.