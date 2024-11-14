РФ втратила за добу майже 1700 військових та 64 артсистеми – Генштаб
Росія за минулу добу в ході війни з Україною втратила приблизно 1690 військових, 63 артсистеми, 51 бронемашину, 19 танків та іншу техніку.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 716 070 (+1 690) осіб,
- танків – 9 319 (+19) од,
- бойових броньованих машин – 18 947 (+51) од,
- артилерійських систем – 20 472 (+64) од,
- РСЗВ – 1 252 (+3) од,
- засобів ППО – 997 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 852 (+54) од,
- крилатих ракет – 2 640 (+4) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 090 (+124) од,
- спеціальної техніки – 3 629 (+0) од.