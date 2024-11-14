РФ втратила за добу майже 1700 військових та 64 артсистеми – Генштаб

Росія за минулу добу в ході війни з Україною втратила приблизно 1690 військових, 63 артсистеми, 51 бронемашину, 19 танків та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.24 орієнтовно склали: