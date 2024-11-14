РФ потеряла за сутки почти 1700 военных и 64 артсистемы – Генштаб
Россия за минувшие сутки в ходе войны с Украиной потеряла около 1690 военных, 63 артсистемы, 51 бронемашину, 19 танков и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 716 070 (+1 690) человек,
- танков – 9 319 (+19) ед,
- боевых бронированных машин – 18 947 (+51) ед,
- артиллерийских систем – 20 472 (+64) ед,
- РСЗО – 1 252 (+3) ед,
- средств ПВО – 997 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 852 (+54) ед,
- крылатых ракет – 2 640 (+4) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 090 (+124) ед,
- специальной техники – 3 629 (+0) ед.