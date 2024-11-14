РФ потеряла за сутки почти 1700 военных и 64 артсистемы – Генштаб

Россия за минувшие сутки в ходе войны с Украиной потеряла около 1690 военных, 63 артсистемы, 51 бронемашину, 19 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.11.24 ориентировочно составили: