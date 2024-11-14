РФ запустила майже 60 безпілотників: скільки було збито та локаційно втрачено
У ніч на 14 листопада російські війська атакували Україну "Шахедами" та дронами невстановленого типу. Сили ППО збили 21 безпілотник, ще 38 було локаційно втрачено.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Всього росіяни запустили 59 безпілотників з району Курська (РФ).
"Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено", – йдеться у повідомленні.