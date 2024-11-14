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РФ запустила майже 60 безпілотників: скільки було збито та локаційно втрачено

РФ запустила майже 60 безпілотників: скільки було збито та локаційно втрачено
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

У ніч на 14 листопада російські війська атакували Україну "Шахедами" та дронами невстановленого типу. Сили ППО збили 21 безпілотник, ще 38 було локаційно втрачено.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього росіяни запустили 59 безпілотників з району Курська (РФ).

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено", – йдеться у повідомленні.

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