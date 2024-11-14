РФ запустила майже 60 безпілотників: скільки було збито та локаційно втрачено

У ніч на 14 листопада російські війська атакували Україну "Шахедами" та дронами невстановленого типу. Сили ППО збили 21 безпілотник, ще 38 було локаційно втрачено.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього росіяни запустили 59 безпілотників з району Курська (РФ).