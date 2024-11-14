РФ запустила почти 60 беспилотников: сколько было сбито и локационно потеряно

В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину "Шахедами" и дронами неустановленного типа. Силы ПВО сбили 21 беспилотник, еще 38 были локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего россияне запустили 59 беспилотников из района Курска (РФ).