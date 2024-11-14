РФ запустила почти 60 беспилотников: сколько было сбито и локационно потеряно
В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину "Шахедами" и дронами неустановленного типа. Силы ПВО сбили 21 беспилотник, еще 38 были локационно потеряны.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Всего россияне запустили 59 беспилотников из района Курска (РФ).
"По состоянию на 08.30 подтверждено убыток 21-го БПЛА противника в Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях. 38 вражеских беспилотников локационно потеряно", – говорится в сообщении.