У Пентагоні стривожені через майбутнього міністра оборони – Politico

Низка чинних і колишніх посадовців Пентагону стурбовані через наміри обраного президента США Дональда Трампа призначити главою відомства ведучого Fox News і ветерана Піта Гегсета. Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє Європейська правда.

Видання зазначає, що попри військовий досвід Гегсет не має достатнього досвіду керування великими структурами.

"Ви б довірили йому керувати Walmart (американська мережа супермаркетів. – Ред.)? Адже саме стільки у нас співробітників" , – сказав один з експосадовців американського відомства.

Інший колишній посадовець зазначив, що "люди в шоці" через ймовірне призначення Гегсета.

"Він усього лише персонаж Fox News, який ніколи не працював в уряді", – заявив він.

Чинні посадовці також скептичні щодо можливості Гегсета керувати настільки складним бюрократичним апаратом.

"Це смертельно серйозна робота, і мені здається, що це в основному людина-виконавець, яка найбільше відома тим, що говорить про військову справу і не робить нічого значущого для національної безпеки після служби в армії" , – сказав співробітник Міністерства оборони США.

Посадовець додав, що Пентагон – це "величезна бюрократична система", і необхідно розуміти, як вона працює, "щоб підтримувати національну безпеку по всьому світу".

"Це виснажливо і складно, і це зовсім не пов'язано з тим, щоб виходити на Fox News і просторікувати" , – зауважив він.

Крім того, вибір Гегсета може відлякати претендентів на понад 80 інших посад у Пентагоні, які мають бути затверджені Сенатом, оскільки міністр оборони, як правило, зберігає за собою право приймати рішення і може нехтувати порадами своїх підлеглих.

Інші посадовці кажуть, що все ще розбираються з наслідками вибору Трампа, не маючи практично ніяких попередніх відомостей про кандидата.

Вони розповідали про те, що ведуть шалений пошук у Google, щоб дізнатися більше про свого можливого нового начальника.

"Я ледве знав, хто він такий" , – сказав посадовець Міноборони на умовах анонімності.

Дехто у Пентагоні стривожені, що Гегсет може почати різке скорочення програм відомства без попереднього ознайомлення з ситуацією.

Проте водночас один посадовець висловив сподівання, що Гегсет змінить свій підхід, коли почне отримувати секретні брифінги щодо національної безпеки під час перехідного періоду.