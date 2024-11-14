В Пентагоне встревожены из-за будущего министра обороны - Politico

Ряд действующих и бывших должностных лиц Пентагона обеспокоены намерениями избранного президента США Дональда Трампа назначить главой ведомства ведущего Fox News и ветерана Пита Гегсета. Об этом говорится в публикации Politico, сообщает Европейская правда.

Издание отмечает, что несмотря на военный опыт Гегсет не имеет достаточного опыта управления крупными структурами.

"Вы бы доверили ему управлять Walmart (американская сеть супермаркетов. – Ред.)? Ведь именно столько у нас сотрудников" , – сказал один из экс-чиновников американского ведомства.

Другой бывший чиновник отметил, что "люди в шоке" из-за вероятного назначения Гегсета.

"Он всего лишь персонаж Fox News, который никогда не работал в правительстве" , – заявил он.

Действующие чиновники также скептически относятся к возможности Гегсета управлять столь сложным бюрократическим аппаратом.

"Это смертельно серьезная работа, и мне кажется, что это в основном человек-исполнитель, который больше всего известен тем, что говорит о военном деле и не делает ничего значимого для национальной безопасности после службы в армии" , – сказал сотрудник Министерства обороны США.

Чиновник добавил, что Пентагон – это "огромная бюрократическая система", и необходимо понимать, как она работает, "чтобы поддерживать национальную безопасность по всему миру".

"Это утомительно и сложно, и это совсем не связано с тем, чтобы выходить на Fox News и разглагольствовать" , – заметил он.

Кроме того, выбор Гегсета может отпугнуть претендентов на более 80 других должностей в Пентагоне, которые должны быть утверждены Сенатом, поскольку министр обороны, как правило, сохраняет за собой право принимать решения и может пренебрегать советами своих подчиненных.

Другие чиновники говорят, что все еще разбираются с последствиями выбора Трампа, не имея практически никаких предварительных сведений о кандидате.

Они рассказывали о том, что ведут поиск в Google, чтобы узнать больше о своем возможном новом начальнике.

"Я едва знал, кто он такой" , – сказал чиновник Минобороны на условиях анонимности.

Некоторые в Пентагоне встревожены, что Гегсет может начать резкое сокращение программ ведомства без предварительного ознакомления с ситуацией.

Однако в то же время один чиновник выразил надежду, что Гегсет изменит свой подход, когда начнет получать секретные брифинги по национальной безопасности во время переходного периода.