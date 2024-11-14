РФ намагається диктувати умови переговорів з Україною ще до інавгурації Трампа – ISW

Кремль уже намагається диктувати умови будь-яких потенційних мирних переговорів з Україною щодо завершення війни напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Укрінформ.

"Спосіб, у який Кремль намагається нав’язати свої умови для переговорів (з Україною – ред.), свідчить про те, що цілі Росії залишаються незмінними і все одно включають повну капітуляцію України. Кремль, схоже, не бажає йти більше на поступки прийдешній адміністрації Трампа, ніж нинішній адміністрації" , - заявили в ISW.

Аналітики звертають увагу на те, що речниця МЗС Росії Марія Захарова 13 листопада заявила, що західні чиновники "брешуть про свою зацікавленість у мирі в Україні, і що миру можна досягти лише тоді, коли Захід припинить надавати військову допомогу Україні".

"Заява Захарової вказує на те, що Росія продовжує стверджувати, що Захід повинен припинити будь-яку військову допомогу Україні як передумову для мирних переговорів" , - додали аналітики.

Також вони вказують, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров також заявив, що "початок президентства Трампа принципово не змінить позицію США щодо України, і що будь-які пропозиції щодо заморожування лінії фронту "навіть гірші", аніж сприятливі для Росії "Мінські угоди» після першого вторгнення Росії в Україну 2014 року".