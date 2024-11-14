РФ пытается диктовать условия переговоров с Украиной еще до инаугурации Трампа – ISW

Кремль уже пытается диктовать условия любых потенциальных мирных переговоров с Украиной по поводу завершения войны накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Укринформ.

"Способ, в который Кремль пытается навязать свои условия для переговоров (с Украиной – ред.), свидетельствует о том, что цели России остаются неизменными и все равно включают полную капитуляцию Украины. Кремль, похоже, не желает больше идти на уступки грядущий администрации Трампа, чем нынешней администрации" , – заявили в ISW.

Аналитики обращают внимание на то, что спикер МИД России Мария Захарова 13 ноября заявила, что западные чиновники "лгут о своей заинтересованности в мире в Украине, и что мира можно достичь только тогда, когда Запад перестанет оказывать военную помощь Украине".

"Заявление Захаровой указывает на то, что Россия продолжает утверждать, что Запад должен прекратить какую-либо военную помощь Украине как предпосылку для мирных переговоров" , - добавили аналитики.

Также они указывают, что министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что "начало президентства Трампа принципиально не изменит позицию США по отношению к Украине, и что любые предложения по замораживанию линии фронта "даже хуже", чем благоприятные для России "Минские соглашения» после первого вторжения России в Украину в 2014 году".