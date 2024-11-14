Ізраїль вивчає досвід України у боротьбі з безпілотниками – посол

Між Україною та Ізраїлем існує тісна співпраця, зокрема у вивченні українського досвіду боротьби з дронами.﻿ Про це заявив посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"Ізраїль повинен вивчати цей досвід, повинен користуватися цим досвідом, і ми це вже робимо, тому що ми зараз теж зіткнулися з тою самою проблемою іранських дронів у нас в Ізраїлі" , - сказав він.

Бродський також додав, що в Україні під час війни з'явилися певні технології, і Ізраїль їх вивчає, аби користуватись ними у майбутньому.

"Що стосується ізраїльських технологій, то Україна завжди була зацікавлена в них. Я впевнений, що навіть зараз, але і після закінчення війни ці технології будуть дуже корисні для України" , - впевнений він.

Щодо допомоги обом країнам з боку США, Бродський заявив, що адміністрація Дональда Трампа зосередиться на закінченні воєн, тому американська допомога має бути продовжена.