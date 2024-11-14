Ізраїль вивчає досвід України у боротьбі з безпілотниками – посол
Між Україною та Ізраїлем існує тісна співпраця, зокрема у вивченні українського досвіду боротьби з дронами. Про це заявив посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
"Ізраїль повинен вивчати цей досвід, повинен користуватися цим досвідом, і ми це вже робимо, тому що ми зараз теж зіткнулися з тою самою проблемою іранських дронів у нас в Ізраїлі", - сказав він.
Бродський також додав, що в Україні під час війни з'явилися певні технології, і Ізраїль їх вивчає, аби користуватись ними у майбутньому.
"Що стосується ізраїльських технологій, то Україна завжди була зацікавлена в них. Я впевнений, що навіть зараз, але і після закінчення війни ці технології будуть дуже корисні для України", - впевнений він.
Щодо допомоги обом країнам з боку США, Бродський заявив, що адміністрація Дональда Трампа зосередиться на закінченні воєн, тому американська допомога має бути продовжена.
"Це взагалі не питання. Зараз головне питання - не як продовжити допомогу, а як закінчити всі війни", - впевнений він.