Израиль изучает опыт Украины в борьбе с беспилотниками – посол

Между Украиной и Израилем существует тесное сотрудничество, в частности, в изучении украинского опыта борьбы с дронами.﻿ Об этом заявил посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

"Израиль должен изучать этот опыт, должен пользоваться этим опытом, и мы это уже делаем, потому что мы сейчас тоже столкнулись с той же проблемой иранских дронов у нас в Израиле" , - сказал он.

Бродский также добавил, что в Украине во время войны появились некоторые технологии, и Израиль их изучает, чтобы пользоваться ими в будущем.

"Что касается израильских технологий, то Украина всегда была в них заинтересована. Я уверен, что даже сейчас, но и после окончания войны эти технологии будут очень полезны для Украины" , - уверен он.

Относительно помощи обеим странам со стороны США Бродский заявил, что администрация Дональда Трампа сосредоточится на окончании войн, поэтому американская помощь должна быть продолжена.