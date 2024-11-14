Трамп бажає привести Україну та РФ до переговорів – радник з нацбезпеки

Новообраний президент США Дональд Трамп планує посадити за стіл переговорів обидві сторони, і таким чином завершити війну Росії проти України, сказав номінований на посаду радника президента з нацбезпеки. Конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц, якого Трамп запросив стати радником з національної безпеки у своїй майбутній адміністрації, дав короткий коментар після зустрічі республіканців із Трампом у середу, 13 листопада, повідомляє Голос Америки.

"Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні" , – сказав Волц. ﻿

Волц додав, що бачення безпекової політики щодо України залежить від новообраного президента США Дональда Трампа.

"Це залежить не від мене, а від рішення президента" , – сказав номінований на посаду радника президента з нацбезпеки.

На посаді радника з нацбезпеки Волц замінить Джейка Саллівана. Радник iз національної безпеки – це вагома посада в президентській адміністрації, яка, однак, не вимагає затвердження Сенатом.

Про намір призначити колишнього офіцера- спецпризначенця, конгресмена Майка Волца на роль радника з національної безпеки у своїй майбутній адміністрації Дональд Трамп оголосив 12-го листопада.