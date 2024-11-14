Трамп желает привести Украину и РФ к переговорам – советник по нацбезопасности

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует посадить за стол переговоров обе стороны и таким образом завершить войну России против Украины, сказал номинированный на должность советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолц, которого Трамп пригласил стать советником по национальной безопасности в своей будущей администрации, дал краткий комментарий после встречи республиканцев с Трампом в среду, 13 ноября, сообщает Голос Америки.

"Президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении" , – сказал Волц.

Волц добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Это зависит не от меня, а от решения президента" , – сказал номинированный на должность советника президента по нацбезопасности.

В должности советника по нацбезопасности Уолц заменит Джейка Салливана. Советник по национальной безопасности – это весомая должность в президентской администрации, которая, однако, не требует утверждения Сенатом.

О намерении назначить бывшего офицера-спецназначения, конгрессмена Майка Волца на роль советника по национальной безопасности в своей будущей администрации Дональд Трамп объявил 12 ноября.