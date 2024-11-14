FT: Українські цінні папери підскочили через очікування замороження війни

Українські єврооблігації підскочили на 12% за останній місяць через очікування інвесторів, що обрання Дональда Трампа президентом США призведе до припинення російсько-української війни і збільшить здатність України виплачувати борги кредиторам.﻿ Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв, що швидко припинить війну в Україні.

Облігації України з погашенням у 2036 році зросли із 44 до 49 центів за долар за останній місяць, ВВП-варранти зросли ще різкіше.

Облігації "Укренерго" цього року зросли більш ніж на 160% до 67 центів за долар, незважаючи на нові атаки Росії на інфраструктуру.

Зростання відбулося лише через два місяці після того, як Київ завершив реструктуризацію більш ніж $20 млрд боргу в рамках однієї з найшвидших і найбільших процедур державного боргу в сучасній історії.

Як пише видання, інвестори облігацій роблять ставку на те, що Трамп швидко закінчить війну, Україна погодиться на мирну угоду з втратою частини території, після чого українська економіка швидко відновиться.

"Основна частина торгівлі дійсно базується на очікуванні завершення війни або принаймні на ймовірності того, що Трампу вдасться запустити переговори" , — сказав Тіс Лув, портфельний менеджер компанії Ninety One, яка володіє українськими облігаціями.

Водночас, не всі інвестори на ринку такі оптимістичні, як Ninety One. Портфельний менеджер Federated Hermes Мохаммед Елмі висловив скептицизм щодо можливості швидкого досягнення мирної угоди. До того ж є питання щодо того, в якому стані залишиться економіка України після переговорів і чи взагалі вони будуть пріоритетом для нової адміністрації Білого дому.