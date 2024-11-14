FT: Украинские ценные бумаги подскочили из-за ожидания заморозки войны

Украинские еврооблигации подскочили на 12% за последний месяц из-за ожиданий инвесторов, что избрание Дональда Трампа президентом США приведет к прекращению российско-украинской войны и увеличит способность Украины выплачивать долги кредиторам.﻿ Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал, что скоро прекратит войну в Украине.

Облигации Украины с погашением в 2036 году выросли с 44 до 49 центов за доллар за последний месяц, ВВП-варранты выросли еще резче.

Облигации "Укрэнерго" в этом году выросли более чем на 160% до 67 центов за доллар, несмотря на новые атаки России на инфраструктуру.

Рост произошел лишь через два месяца после того, как Киев завершил реструктуризацию более $20 млрд долга в рамках одной из самых быстрых и крупнейших процедур государственного долга в современной истории.

Как пишет издание, инвесторы облигаций делают ставку на то, что Трамп скоро закончит войну, Украина согласится на мирное соглашение с утратой части территории, после чего украинская экономика быстро восстановится.

"Основная часть торговли действительно базируется на ожидании завершения войны или, по крайней мере, на вероятности того, что Трампу удастся запустить переговоры" , - сказал Тис Лув, портфельный менеджер компании Ninety One, владеющей украинскими облигациями.

В то же время, не все инвесторы на рынке так оптимистичны, как Ninety One. Портфельный менеджер Federated Hermes Мохаммед Элми выразил скептицизм по поводу возможности быстрого достижения мирного соглашения. К тому же, есть вопрос относительно того, в каком состоянии останется экономика Украины после переговоров и вообще ли они будут приоритетом для новой администрации Белого дома.