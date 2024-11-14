Генштаб спростовує, що окупанти прорвалися до Куп’янська: Місто під контролем ЗСУ

Російським загарбникам не вдалося увійти до Куп’янська, місто перебуває під контролем Збройних сил України. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє Укрінформ.

"Всі атаки російських окупантів на цьому напрямку успішно відбиті. Російським загарбникам не вдалося увійти до Куп’янська. Місто під контролем Збройних сил України" , – зазначив він.

Ковальов додав, що 13 листопада 2024 року, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином" , – наголосив речник Генштабу.

За його словами, вмілими та рішучими діями підрозділи Сил оборони України зупинили просування ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

"Усі атаки ворога на цьому напрямку успішно відбиті. Опісля невдалих атак, зазнавши втрат у живій силі, російські загарбники ні у другій половині дня 13 листопада, ні зранку 14 листопада не намагалися повторити штурми. Просимо довіряти виключно офіційним і верифікованим джерелам, зокрема повідомленням Генерального штабу Збройних сил України" , – зауважив Ковальов.

У ніч на 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ РФ на сході України: зокрема, за їхніми даними, росіянам вдалося окупувати Іллінку та нібито увійти до Куп'янська.