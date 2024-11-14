Генштаб опровергает, что оккупанты прорвались в Купянск: Город под контролем ВСУ

Российским захватчикам не удалось войти в Купянск, город находится под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает Укринформ.

"Все атаки российских окупантов на этом направлении успешно отражены. Российским захватчикам не удалось войти в Купянск. Город под контролем Вооруженных сил Украины" , - отметил он.

Ковалев добавил, что 13 ноября 2024 года, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В общей сложности враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установка разминирования УР-77.

"Следует отметить, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением" , - подчеркнул спикер Генштаба.

По его словам, умелыми и решительными действиями подразделения Сил обороны Украины остановили продвижение врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

"Все атаки врага на этом направлении успешно отражены. После неудачных атак, понеся потери в живой силе, российские захватчики ни во второй половине дня 13 ноября, ни утром 14 ноября не пытались повторить штурмы. Просим доверять исключительно официальным и верифицированным источникам, в том числе сообщения штаба Вооруженных сил Украины" , – отметил Ковалев.

В ночь на 14 ноября аналитический проект DeepState сообщил о новых успешных продвижениях оккупационных войск РФ на востоке Украины: в частности, по их данным, россиянам удалось оккупировать Ильинку и якобы войти в Купянск.