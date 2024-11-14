"Укренерго" фіксує зростає споживання електрики

Запланований на 14 листопада імпорт електроенергії в Україну складає 3,039 тис. МВт-годин. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Імпорт: відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 3 039 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 217 МВт. Закликаємо бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що споживання електрики в Україні продовжує зростати. Так, у четвер станом на 06:30 його рівень на 1,2% перевищував показники попереднього дня. Укренерго закликає українців ощадливо споживати електроенергію упродовж усієї доби.

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