"Укрэнерго" фиксирует возрастающее потребление электричества

Планируемый на 14 ноября импорт электроэнергии в Украину составляет 3,039 тыс. МВт-часов. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Импорт: будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 3 039 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 217 МВт. Призываем бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд, чтобы избежать вынужденных ограничений" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что потребление электричества в Украине продолжает расти. Так, в четверг по состоянию на 06.30 его уровень на 1,2% превышал показатели предыдущего дня. Укрэнерго призывает украинцев бережно потреблять электроэнергию на протяжении всех суток.

В Полтавской области из-за сильных осадков с налипанием мокрого снега на утро были обесточены 43 населенных пункта.